Лига чемпионов

Gazeta.SPbGazeta.SPbСемак прокомментировал итоги матча «Лион» – «Зенит»

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
Главный тренер назвал результаты встречи справедливыми. Своим мнением главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился после матча, в котором встретились петербургская и французская команды. Игра состоялась в рамках первого матча Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Семак переиграл Силвиньо. «Зенит» не выиграл у «Лиона», но начало хорошее

Спорт день за днем03:06

Семак подробно разобрал матч с «Лионом»: из-за возрастной обороны было три центральных, Азмун забил с травмой

Sports.ruвчера в 15:52

Семак — о ничьей с «Лионом»: «Для первого матча в ЛЧ после длительного перерыва итог нормальный»

Sport24.ruвчера в 15:08

Сергей Семак: «Первое место в группе? Мы не строим иллюзий, но будем стремиться»

Спорт-Экспрессвчера в 16:00

Сергей Семак: Для первого матча в Лиге чемпионов после длительного перерыва результат нормальный

Фонтанка.Рувчера в 16:36

Семак: и «Зенит», и «Лион» имели острые моменты, результат матча справедлив

Чемпионатвчера в 15:19

Семак считает справедливым результат матча «Лион» — «Зенит»

Мойка78вчера в 16:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Общество

В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром

В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Космос

Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБК 06:14
Футбол

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет

Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Происшествия

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

РБК 05:42
Политика

Алиханов решил увеличить оклады чиновников

В регионе планируют увеличить оклады чиновников.
Калининград.Ru 06:33
Шоу-бизнес

Заворотнюк взяли под охрану, пишут СМИ

Актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице, сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 05:15
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров высмеял свадьбу Собчак и Богомолова в стихотворении

На своей странице в сети Instagram солист группы «Ленинград» опубликован очередное стихотворение, которое посвятил свадьбе светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, состоявшейся 13 сентября.
RuNews24.ru вчера в 05:50
Происшествия

Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.
Lenta.ru вчера в 14:03
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

ТАСС 05:52
Политика

Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ

Украинская делегация, участвующая в двухнедельном совещании ОБСЕ, проходящем в Варшаве, решила не покидать мероприятия, хотя ранее 17 сентября угрожала это сделать.
Российская газета вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины отмечают день рождения

Лиза и Гарри Галкины сегодня отмечают день рождения. Детям звёздных родителей исполняется 6 лет.
Актуальные Новости 04:22
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Происшествия

На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин

Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
РБК 04:21
Экономика

«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку

В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.
Интерфакс 02:45
Наука

Система слежения за поведением водителей появится в России к 2022 году

Специализированная система слежения, предназначенная для контроля за водителями на дорогах, появится в России к 2022 году.
Car.ru 02:36
Волейбол

Волейболистки сборной России уверенно обыграли Корею на Кубке мира

Sport24.ru 01:26
Шоу-бизнес

Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети

Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Происшествия

На приморских пограничников в Японском море напали браконьеры из КНДР

"Пограничники в районе банки (мели) Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством", — приводит заявление Центра общественных связей ФСБ РФ РИА Новости.
PrimaMedia.ru вчера в 09:30
Происшествия

Пытаясь сделать селфи, омичка случайно выстрелила себе в голову

Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в областном УМВД, женщина случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета.
REGNUM 01:03
Происшествия

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Здоровье

Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Происшествия

Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием

Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием.
Lenta.ru 06:27
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Армия и оружие

Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин

США покупают в России ракетные двигатели по завышенной в три раза цене.
РИА Новости 06:23
Кино

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей

С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал вчера в 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное