Лига чемпионов
Piter.tvСемак оценил перспективы «Зенита» в Лиге Чемпионов
По словам специалист а "Зенит" не является фаворитом группы, но также и не является аутсайдерами. Расстановка сил в группе G абсолютно соизмерима. Тренер сказал, что питерцы будут готовится к каждому матча и выходить на поле в нужном настрое.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Энергетика
Трамп разрешил использовать запасы США для стабилизации рынка нефти
Американский президент Дональд Трамп дал разрешение задействовать американские стратегические запасы топлива для стабилизации ситуации на мировом рынке нефти, если в том будет необходимость.
News.ru 18:51
Происшествия
В Кемерове из-за тумана не смогли приземлиться четыре рейса
Сразу четыре рейса, три из которых из Москвы, не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова из-за сильного тумана.
Life.ru 21:52
Футбол
«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне
Как утверждает AS, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.
Sport24.ru 12:50
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия 21:44
Происшествия
Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей
Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.
ЗакC.Ру вчера в 09:35
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Политика
Путин проведет встречи с Роухани и Эрдоганом
УтроNews 13 сентября в 06:47
Общество
В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками
Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:28
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Политика
Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку в понедельник, а его преемник будет назначен к концу октября, передает агентство Киодо.
РИА Новости 21:09
Футбол
ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в Саранске
«Армейцы» оказались сильнее формальных хозяев, встреча завершилась со счётом 0:2 в их пользу.
МордовМедиа 13:24
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости 21:36
Спорт
В Улан-Удэ проходит фестиваль традиционных игр народов Бурятии
Проходит реконструкция спортивной школы «Золотой дракон», а со следующего года начнется строительство центра спортивных единоборств в Улан-Удэ, в котором будут представлены все виды единоборств, в том числе и национальные.
Глас Народа вчера в 11:16
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма 06:22
Общество
Вступили в силу новые правила пользования электронными кошельками
"Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег в целом и негативно скажутся на доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов", - заявили в пресс-службе сервиса.
Газета.Ru 10:13
Политика
СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас 6 сентября парафировали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства».
РБК 22:42
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Космос
Звенящая черная дыра еще раз доказывает правоту Эйнштейна
Впервые астрономам удалось наблюдать это, что еще раз доказывает правоту выдающегося ученого.
ГЛАС.RU 13 сентября в 09:03
Здоровье
Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике
Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru 21:35
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 12 сентября в 20:44
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Авто
В Уфе на торги выставили партию арестованных автомобилей
В Уфе в один день состоятся сразу два аукциона по продаже арестованных автомобилей.
UfaTime.ru 21:40
Политика
Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Уточняется, что Су-35 летал на протяжении 15 минут, в ходе которых он продемонстрировал фигуры высшего пилотажа.
Газета.Ru 11:56
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
По версии следствия, семилетняя девочка капризничала и мешала старшей сестре делать уроки.
РИА Новости 07:37
Политика
Волкер заявил о готовности помочь РФ «найти способ отступления» с Донбасса
В интервью украинскому каналу «1+1» Волкер заявил, что «оккупация Донбасса» противоречит интересам России.
Военное обозрение 22:57