Лига чемпионов

Piter.tvPiter.tvСемак оценил перспективы «Зенита» в Лиге Чемпионов

Лион — Зенит
17 сентября
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
По словам специалист а "Зенит" не является фаворитом группы, но также и не является аутсайдерами. Расстановка сил в группе G абсолютно соизмерима. Тренер сказал, что питерцы будут готовится к каждому матча и выходить на поле в нужном настрое.
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