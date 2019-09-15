Лига чемпионов
Piter.tvСемак оценил перспективы «Зенита» в Лиге Чемпионов
По словам специалист а "Зенит" не является фаворитом группы, но также и не является аутсайдерами. Расстановка сил в группе G абсолютно соизмерима. Тренер сказал, что питерцы будут готовится к каждому матча и выходить на поле в нужном настрое.
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Космический отель с искусственной гравитацией откроют в 2025 году
Согласно расчетам создателей, заведение сможет принять до 400 человек. Ожидается, что отель будет готов к 2025 году.
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Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
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Талибы променяли США на Россию после провала переговоров
Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
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Канадец Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом
Канадско-латвийский боец смешанного стиля русского происхождения (ММА) Михаил Циркунов одержал победу на турнире UFC Fight Night 158, проходившем в Ванкувере, с помощью уникального удушающего приёма.
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Глава МИД Украины высказался по поводу особого статуса Донбасса
Власти Украины не планируют вносить изменения в Конституцию и присваивать особый статус Донбассу.
Росбалт вчера в 18:57
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«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
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Газета.Ru вчера в 03:15
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Греф призвал готовиться к новому кризису из-за падения цены на нефть
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ГлобалМСК.ру 13 сентября в 17:52
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Коммерсантъ 13 сентября в 15:50
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РБК вчера в 23:59
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Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от нескольких ножевых ранений после того, как сделал замечание мужчине и его сожительнице, когда те курили общественном месте.
РБК 22:35
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Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
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Общественное телевидение России 21:46
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
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Как один из российских автозаводов превратился в металлолом и мусор
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