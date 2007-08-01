Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвёл промежуточные итоги в РПЛ. Семак отметил, что "Зенит" неплохо провёл октябрьские матчи, достаточно много забивал, набирал очки. Но октябрь уже в прошлом, "Зениту" необходимо двигаться вперёд и смотреть в будущее.

Политика В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.

Политика Задержанного в США Билалова отпустили под залог Задержанного в США бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог из миграционной службы.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Происшествия Обезглавленного мужчину обнаружили в лесу Воронежа "По факту смерти мужчины 1966 года рождения, тело которого обнаружено в машине в лесополосе на территории Железнодорожного района города Воронежа, следователи проводят доследственную проверку", - сказала собеседница агентства.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.