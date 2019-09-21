Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом на матч десятого тура Российской Премьер-лиги против казанского «Рубина». Место в воротах займет Андрей Лунев. В защите выступят Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович и Игорь Смольников.

Семак определил стартовый состав «Зенита» на матч с «Рубином»

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