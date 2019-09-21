Футбол
Нева СпортСемак определил стартовый состав «Зенита» на матч с «Рубином»
Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом на матч десятого тура Российской Премьер-лиги против казанского «Рубина». Место в воротах займет Андрей Лунев. В защите выступят Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович и Игорь Смольников.
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Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что заявление об отказе делегации Украины от участия в сессии ПАСЕ выглядит как попытка шантажа.
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Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
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Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
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Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52
В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
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Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
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Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
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По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
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Специалисты в сфере уфологии заявляют, что сумели обнаружить в Антарктиде следы присутствия загадочной базы.
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Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
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