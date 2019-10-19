РПЛ

Нева СпортНева СпортСемак определился со стартовым составом «Зенита» на матч с «Ростовом»

Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч с «Ростовом» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы

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