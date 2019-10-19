Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч с «Ростовом» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Семак определился со стартовым составом «Зенита» на матч с «Ростовом»

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