Футбол
Вечерняя МоскваЧерданцев прокомментировал оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
|3′
Далер Кузяев
|19′
Сергей Петров
Давид Симончини
|33′
Лука Ченсони
|45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
|46′
|49′
Алексей Миранчук
|53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
|53′
|56′
Алексей Ионов
|58′
Алексей Ионов
Александр Головин
|59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
|61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
|64′
|65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
|78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
|90′+3′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑1‑2
23
Симончини
22
Томассини
2
Витайоли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
19
Ченсони
11
Баттистини
10
Джарди
7
Берарди
20
Хирш
12
Шунин
23
Петров
14
Джикия
6
Беляев
13
Кудряшов
19
Комличенко
11
Зобнин
9
Кузяев
17
Головин
22
Дзюба
10
Бакаев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на оскорбления фанатов в адрес российского футболиста Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино. Во вторник, 19 ноября, прошел матч между сборными России и Сан-Марино, который завершился победой российской команды.
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У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.
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Медведев: «Все ждут от „Зенита“ европейской весны. Думаю, у нас все для этого есть»
Бомбардир.рувчера в 05:20
РФС хочет найти болельщиков, оскорблявших Дзюбу, и запретить им посещать матчи Евро-2020
Sportbox.RU20 ноября в 12:03
Роман Павлюченко: «Оскорблявшие Дзюбу – нелюди, Артем многое делает для страны»
Матч ТВ20 ноября в 08:14
Алаев — об оскорблениях фанатами Дзюбы: РФС не оставит это без последствий
Чемпионат20 ноября в 11:54
«Сделаем все, чтобы установить личности и запретить им Евро-2020». РФС ищет хейтеров Дзюбы
Sport24.ru20 ноября в 14:35
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