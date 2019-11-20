У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.

Спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на оскорбления фанатов в адрес российского футболиста Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино. Во вторник, 19 ноября, прошел матч между сборными России и Сан-Марино, который завершился победой российской команды.

Политика Глава МИД Японии посетит Россию в декабре Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги планирует посетить Россию с первым официальным визитом в середине декабря текущего года.

Общество Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.

Здоровье Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.

Футбол Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 Итоги жеребьёвки: Путь A Исландия – Румыния Болгария – Венгрия Путь B Босния и Герцеговина – Северная Ирландия Словакия – Ирландия Путь C Шотландия – Израиль Норвегия – Сербия Путь D Грузия – Беларусь Северная Македония – Косово По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборным, гарантировавшим себе участие в Евро-2020 ранее.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Общество Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.

Общество Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.

Теннис Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.

Происшествия В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.

Политика Кремль высказался о новых правилах медосмотра водителей Новые правила медосвидетельствования водителей оправданные, но не была учтена высокая стоимость анализов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Лукашенко потребовал от банков взять шефство над колхозами Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от главы Центрального банка Павла Каллаура привлечь банки страны к помощи колхозам Витебской области.

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Происшествия Омоновцы сломали ребра пенсионеру МЧС В результате избиения пенсионеру сломали ребра, он получил закрытую травму грудной клетки и гематомы.