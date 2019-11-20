Футбол
РИА НовостиСемак осудил болельщиков, оскорблявших Дзюбу на матче сборной
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
|3′
Далер Кузяев
|19′
Сергей Петров
Давид Симончини
|33′
Лука Ченсони
|45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
|46′
|49′
Алексей Миранчук
|53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
|53′
|56′
Алексей Ионов
|58′
Алексей Ионов
Александр Головин
|59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
|61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
|64′
|65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
|78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
|90′+3′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑1‑2
23
Симончини
22
Томассини
2
Витайоли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
19
Ченсони
11
Баттистини
10
Джарди
7
Берарди
20
Хирш
12
Шунин
23
Петров
14
Джикия
6
Беляев
13
Кудряшов
19
Комличенко
11
Зобнин
9
Кузяев
17
Головин
22
Дзюба
10
Бакаев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Нормальные болельщики не поймут поведения группы людей, оскорблявших футболиста Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира ЕВРО-2020 между сборными России и Сан-Марино, заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Читать в источнике
Оценить58
У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском вчера в 10:27
Подробнее о событии
Показать все источники
«Сделаем все, чтобы установить личности и запретить им Евро-2020». РФС ищет хейтеров Дзюбы
Sport24.ruвчера в 14:35
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Экономика
Малоимущих предлагают освободить от НДФЛ
Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Происшествия
Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
Накануне утром, 21 ноября, в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) поступило сообщение о том, что в селе Красногорск умер четырехмесячный ребенок.
Политика
Ветеран «АТО»: Путин нам всем надавал по лицу вывернутыми трусами
Возвращение Россией Киеву украинских кораблей, с которых якобы было снято оборудование и даже унитазы — это провокация Москвы перед встречей в «нормандском формате».
Шоу-бизнес
Лобода показала подписчикам идеальный шпагат
В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
Единоборства
Глава WBC раскритиковал Сергея Ковалёва
Маурисио Сулейман, являющийся главой WBC, подверг жёсткой критике российского боксёра Сергея Ковалёва.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Общество
Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Теннис
Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Общество
В США под зданием школы нашли могилы 145 человек
В американском штате Флорида под зданием школы нашли могилы 145 человек, пишет «Интерфакс».
Армия и оружие
США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Госдепартамент США обвинил власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев Ках в провинции Идлиб и призвал все стороны вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Гаджеты
Новый MacBook Pro может выйти в начале 2020 года
Аналитики предполагают, что Apple может выпустить новый MacBook Pro уже в первой половине 2020 года.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с «российским шпионом» в Сербии
Сербия не изменит политику по отношению к России, заявил президент Александр Вучич после заседания Совбеза страны на фоне "сообщений о шпионском скандале" с участием "российского разведчика".
Политика
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Американец упал и ударился головой о декорации. После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии.
Футбол
В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро
В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020.
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Политика
Трамп настаивает на продолжении процедуры импичмента
Globalookpress Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что рассмотрение импичмента дойдет до сената, верхней палаты Конгресса США.
Экономика
Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
Президент России Владимир Путин в ходе форума госбанка ВТБ «Россия зовет!» заявил, что безработица в России достигла исторического минимума за всю историю наблюдений.
Политика
Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой переворота
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой переворота.
Экономика
Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer оценили дешевле Tracker
Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Специалисты назвали опасные приложения, которые не стоит устанавливать на Android и iOS.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла слухи о смерти Анастасии и разводе с мужем
Близкие же Анастасии сообщили, что "с такими друзьями не нужны враги" и добавили, что в реальности у Заворотнюк нет друзей, которые могли бы распространять подобные слухи.
Спорт
СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира
Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.
Наука
Эпоха генетической модификации людей начнется через два года
Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решила стать моделью
Мало кто воспринял её слова всерьёз, но другие подписчики отметили, что Успенская действительно прекрасно выглядит и может рассчитывать на успех в новой сфере.