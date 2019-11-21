Футбол
NewInformСозин раскритиковал российских болельщиков, оскорблявших Дзюбу
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал инцидент на матче России и Сан-Марино, когда болельщики начали оскорблять нападающего сборной Артема Дзюбу. Об этом пишет издание «Чемпионат.com». Созин рассказал, что ему сначала показалось, будто болельщики наоборот поддерживают Артема.
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Алаев — об оскорблениях фанатами Дзюбы: РФС не оставит это без последствий
Чемпионат20 ноября в 11:54
РФС хочет найти болельщиков, оскорблявших Дзюбу, и запретить им посещать матчи Евро-2020
Sportbox.RU20 ноября в 12:03
Почему РФС перегибает палку в желании наказать фанатов за оскорбления Дзюбы
Газета.Ru21 ноября в 11:50
«Сделаем все, чтобы установить личности и запретить им Евро-2020». РФС ищет хейтеров Дзюбы
Sport24.ru20 ноября в 14:35
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