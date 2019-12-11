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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает катастрофическим результатом последнее место команды на групповом этапе Лиги чемпионов и вылет из еврокубков. Об этом он заявил после встречи с «Бенфикой», сообщает официальный сайт клуба.

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