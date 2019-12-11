Лига чемпионов
РБКСемак отказался считать катастрофой вылет «Зенита» из еврокубков
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает катастрофическим результатом последнее место команды на групповом этапе Лиги чемпионов и вылет из еврокубков. Об этом он заявил после встречи с «Бенфикой», сообщает официальный сайт клуба.
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Результат нас не устраивает, но это не катастрофа. По очкам не самый плохой результат, набрали 7, но не хватило даже этого. Сейчас чем громче слова, тем больше внимание. Считаю, все абсолютно нормально.
— Сергей Семак, российский футболистSports.ru вчера в 19:47
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Вылет «Зенита» мог оправдать только стиль. У команды точно не все «абсолютно нормально»
Sports.ruвчера в 19:47
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