С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.

с чего всё началось

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак отреагировал на решение Алексеевского районного суда Белгородской области об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина, сообщает "Спорт-Экспресс". Специалист опубликовал в сториз инстаграма снимок футболиста со своей женой.

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