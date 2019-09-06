Футбол
Газета.RuСемак отреагировал на УДО Кокорина
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак отреагировал на решение Алексеевского районного суда Белгородской области об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина, сообщает "Спорт-Экспресс". Специалист опубликовал в сториз инстаграма снимок футболиста со своей женой.
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с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.РИА Новости05:06
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РБК вчера в 03:48
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Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
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Суд отклонил иск на решение Джонсона приостановить работу парламента
Высокий суд Лондона отклонил иск на решение премьера Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента.
News.ru 06:06
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В Новосибирске установлена памятная доска в честь посещения станции Новосибирского метрополитена «Площадь Ленина» председателем государственного комитета КНДР Ким Чен Иром 11 августа 2001 года.
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Российская газета 07:15
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Экспертный совет при Министерстве развития Российской назначил на 9 сентября этого года проверку в отношении программного обеспечения офисного пакета AlterOffice.
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В Нижнем Тагиле третьеклассник поехал в школу на машине и устроил ДТП
В Нижнем Тагиле 9-летний ребенок за рулем Lada Priora устроил ДТП на улице Окунева.
Европейско-Азиатские новости 06:06
Футбол
Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.
Невские Новости 02:59
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
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Политика
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Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Дождь 06:11
Армия и оружие
Пентагон считает Россию угрозой для космического потенциала США
Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал космос следующей областью военных действий Председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:13
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Сын Маслякова стал основным владельцем КВН
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
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