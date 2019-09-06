Футбол
Газета.RuСемак отреагировал на УДО Кокорина
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак отреагировал на решение Алексеевского районного суда Белгородской области об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина, сообщает "Спорт-Экспресс". Специалист опубликовал в сториз инстаграма снимок футболиста со своей женой.
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с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.РИА Новости05:06
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РБК публикует фото погибших в Сирии военных
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