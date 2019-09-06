Футбол
РИА НовостиСемак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО
Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак отреагировал на освобождение нападающего Александра Кокорина по УДО. Семак опубликовал в Stories на своей странице в инстаграме фото футболиста с его гражданской женой Дарьей Валитовой.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Политика
Абэ предложил Путину поскорее заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину поскорее заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.
News.ru вчера в 05:02
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Известия вчера в 17:33
Армия и оружие
О гибели ростовского военного в Сирии сообщают СМИ
Privet-Rostov.ru 06:23
Происшествия
Стало известно о травмах Памфиловой после нападения
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.
Lenta.ru 10:11
Технологии
«Лавина» проиндексирует интернет
«Лавина Пульс» продвигает систему Avalanche Online, которая используется для «интернет-разведки» и мониторинга утечек информации и состоит в реестре отечественного ПО.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Политика
В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова
На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
РИА Новости 07:20
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится»
Музыкант входил в составы ансамблей «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Пламя».
Говорит Москва вчера в 12:54
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Энергетика
«Нафтогаз Украины» начинает закупать газ на кредитные средства ЕБРР
В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.
REGNUM 08:36
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
В Анапе озвучили дату запуска производства микроспутников для военных
В Анапе готовятся запустить производство микроспутников в интересах военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ДОСААФ России.
Военное обозрение 09:30
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Экономика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
RT на русском вчера в 04:12
Театры
В Вахтанговском театре открылась выставка о спектакле «Пристань»
В Москве в Театре имени Вахтангова открылась посвященная спектаклю «Пристань» выставка.
Культуромания 10:04
Футбол
Румыния уступила Испании в матче отбора Евро-2020
В матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года в группе F сборная Испании встретилась с национальной командой Румынии.
Газета.Ru вчера в 16:58
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Авто
В ОАЭ представили особый BMW M760Li xDrive Atlantis Blue
Стильный цвет кузова Atlantis Blue творит чудеса на величественном седане, а также отвлекает нас от огромной глянцевой решетки.
32CARS.ru 05:23
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Космос
«Будут ли летать в космос корабли, напечатанные на 3D-принтере?»
К своей детской мечте Иван подошёл, пожалуй, ближе всех из своих школьных друзей — сегодня молодой человек заканчивает МГТУ им. Баумана и, благодаря призовому месту по направлению «Аддитивные технологии» в студенческой олимпиаде «Я — профессионал», этим летом проходил стажировку в АО «Российские космические системы».
REGNUM 05:14
Политика
Лукашенко намерен загрузить «Дружбу» нефтью из Польши и Прибалтики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск договаривается с Польшей и Прибалтикой о поставке нефти на нефтепровод "Дружба", по двум ниткам которого в настоящий момент проходит российская нефть в страны Европы.
Газета.Ru 08:21
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы
Пожар произошел в пятницу, 6 сентября, в квартире жилого дома на юге столицы, погибли два человека.
Известия 09:14
Кино
«Простые истины» 20 лет спустя: что стало с героями сериала
«Простые истины» — знаменитый сериал конца 90-х, который стал первым проектом на отечественном телевидении, ориентированным на молодежь.
StarHit.ru 02:30
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Чемпионат вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Поклонники Николая Караченцова делают памятник актеру за свой счет
Вдова великого актера Николая Караченцова сразу после смерти супруга намеревалась создать достойный памятник мужу.
ГлобалМСК.ру 06:51
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Гаджеты
Huawei представила чипсет Kirin 990
Huawei представила чипсет Kirin 990, который станет основой для будущих флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro.
Ридус 10:37