Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак отреагировал на освобождение нападающего Александра Кокорина по УДО. Семак опубликовал в Stories на своей странице в инстаграме фото футболиста с его гражданской женой Дарьей Валитовой.

Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО

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