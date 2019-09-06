Футбол
Lenta.ruСемак отреагировал на освобождение Кокорина
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в Instagram-аккаунте отреагировал на условно-досрочное освобождение (УДО) нападающего Александра Кокорина. Тренер выложил в сторис фотографию футболиста с гражданской женой Дарьей Валитовой. Контракт Кокорина с «Зенитом» истек в июле 2019 года.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.РИА Новости05:06
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