Футбол

ЧемпионатЧемпионатСемак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети отреагировал на решение суда об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина. Осуждённый выйдет из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.
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Гендиректор «Зенита»: в ближайшее время встречусь с Кокориным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.
РИА Новости05:06

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Пресс-служба «Зенита» выступила с заявлением по УДО Кокорина

Матч ТВ05:24

Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО

РИА Новости05:43

Гендиректор «Зенита» отреагировал на досрочное освобождение Кокорина

РБК04:33

Семак разместил фото Кокорина с женой после его освобождения

Советский спорт05:30

Супруга Жиркова поприветствовала Кокорина после УДО. Фото

Спорт-Экспресс05:58

Семак отреагировал на освобождение Кокорина, опубликовав фото игрока с женой

Sports.ru04:59

«Зенит» сделал заявление по поводу УДО Кокорина

Чемпионат05:18
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