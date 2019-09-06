С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.

с чего всё началось

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети отреагировал на решение суда об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина. Осуждённый выйдет из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

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Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина

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