Футбол
ЧемпионатСемак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети отреагировал на решение суда об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина. Осуждённый выйдет из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.
Читать в источнике
Оценить81
с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.РИА Новости05:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
Космос
Жители Костромы покупают билеты в космос
KO44.ru 03:29
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетнюю девочку, которая пропала в среду днем в селе Красное Вологодской области, в пятницу удалось найти живой.
ТАСС 04:35
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Происшествия
В московском роддоме №4 опровергли информацию об эпидемии пневмонии
Ранее телеграм-канал Baza сообщил об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС 05:25
Политика
Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Авто
«АвтоВАЗ» сменил поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta
По данным «Лада.онлайн», до июля 2019 года на Lada Vesta и Lada XRay ставился воздушный фильтр двигателя фирмы Renault-MAN с артикулом 165460509R.Теперь на его место пришел новый фильтр от фирмы «БИГ Фильтр».
Автоновости дня 01:43
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Наука
В Китае нашли следы мокрицы возрастом более полумиллиарда лет
Окаменелость может помочь разгадать загадки эволюции первых живых существ Ученые из США и Китая нашли окаменевшие следы движения доисторической "мокрицы", которая жила примерно 550 миллионов лет назад.
Аргументы и Факты вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:08
Космос
«Будут ли летать в космос корабли, напечатанные на 3D-принтере?»
К своей детской мечте Иван подошёл, пожалуй, ближе всех из своих школьных друзей — сегодня молодой человек заканчивает МГТУ им. Баумана и, благодаря призовому месту по направлению «Аддитивные технологии» в студенческой олимпиаде «Я — профессионал», этим летом проходил стажировку в АО «Российские космические системы».
REGNUM 05:14
Космос
Южноуральский робот Федор возвращается на Землю
В ночь на 7 сентября магнитогорский робот Федор (Skybot F-850) вернется с МКС на Землю, сообщает Агентство новостей «Доступ».
Миасский рабочий 06:00
Политика
Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Гаджеты
Sony выпустила плеер Walkman NW-A105
Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.
Megaobzor.com 03:31
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.
Российская газета вчера в 22:30
Политика
Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный»
Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.
РИА Новости 05:50
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Порье
Спортсмен уложился в вес и показал 155 фунтов, что в переводе на килограммы составляет 70,3. Таким образом, боец четко попал в рамки легкой весовой категории, и теперь он допущен к бою с Дастином Порье.
LiveSport.ru 02:16