Футбол

ЧемпионатЧемпионатСемак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети отреагировал на решение суда об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина. Осуждённый выйдет из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.
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Супруга Жиркова поприветствовала Кокорина после УДО. Фото

Спорт-Экспресс05:58

Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина

Чемпионат04:44

Семак отреагировал на освобождение Кокорина после решения суда об УДО

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Семак отреагировал на освобождение Кокорина, опубликовав фото игрока с женой

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Семак разместил фото Кокорина с женой после его освобождения

Советский спорт05:30

Семак отреагировал на освобождение Кокорина после решения суда об УДО

Sportbox.RU04:25

Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО

РИА Новости05:43
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:31, Вашингтон
Происшествия

Памфилова описала напавшего на нее мужчину

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В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
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Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:15
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Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российские дипломаты посетили Госдепартамент США и потребовали отменить запрос на экстрадицию из Италии топ-менеджера входящей в «Ростех» Объединённой двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
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Центробанк снизил ключевую ставку до 7%

Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Политика

Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет в период с апреля по ноябрь, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:01
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

Известия 09:14
Музыка

Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры

Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Хоккей

«Сан-Хосе» продлил контракт с Торнтоном

40-летний форвард и капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «акул».
Sport24.ru 11:54
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Политика

Конгресс США призвал Трампа ввести новые санкции против России

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, сообщил «Стране Советов» эксперт онлайн.
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Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Экономика

Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая

В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Происшествия

СУ СК региона: в Абдулино обнаружено тело 10-летней девочки

Time56.ru 09:40
Общество

Собянин открыл на ВДНХ павильон «Нефть»

Обновленный павильон "Нефть" с интерактивными выставками открылся на ВДНХ.
Российская газета 10:42
Происшествия

В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери

Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

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Политика

Путин поддержал создание в России новой линейки ракет

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Экономика

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа.
РБК вчера в 17:02
Политика

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Шоу-бизнес

Певица Валерия потеряла ребенка от Пригожина

Певица Валерия рассказала в эфире программы «Судьба человека» о том, как потеряла ребенка от продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 10:35
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

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Происшествия

Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34

Российская газета 03:10
Политика

Похищенный Украиной тайный свидетель дела MH17 освобожден

Ранее Украина называла его одним из ключевых свидетелей в деле о крушении малайзийского Boeing на востоке страны.
Дни.ру вчера в 06:44
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Гордон публично «закрыл рот» Барановской

Газета.Ru 11:06
Общество

Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Общество

В Репино ввели карантин из-за туберкулеза птиц

Из текста постановления следует, что карантин будет установлен в садоводстве «Монолит». Больных птиц там выявили в одной из голубятен.
АБН 09:47
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