Футбол

Невские НовостиНевские НовостиСемак ответил по поводу выхода на поле Дзюбы в матче с «Томью»

Зенит — Томь
завтра
в 13:00
Кубок России, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В эту среду, 30 октября, на стадионе «Газпром Арены» встретятся петербургский футбольный «Зенит» и «Томь» в рамках 1/8 Кубка России. Сегодня главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак ответил на вопрос по поводу отдыха нападающего Артема Дзюбы.
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