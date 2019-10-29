В эту среду, 30 октября, на стадионе «Газпром Арены» встретятся петербургский футбольный «Зенит» и «Томь» в рамках 1/8 Кубка России. Сегодня главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак ответил на вопрос по поводу отдыха нападающего Артема Дзюбы.

Семак ответил по поводу выхода на поле Дзюбы в матче с «Томью»

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Армия и оружие Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.

Политика Россия, Турция и Иран приветствуют созыв конституционного комитета САР Старт прямых межсирийских переговоров состоится 30 октября, в среду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.

Армия и оружие Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.

Политика В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.

Авто Автовладельцы встревожились ростом расходов на вождение Понятие «стоимость владения», рост которой был и есть одной из главных проблем автомобилистов, расширилось.

Политика Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.

Происшествия Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.

Шоу-бизнес Александр Градский перенес экстренную операцию Народный артист Александр Градский перенес срочную операцию, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Общество «Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка» Сеть "Л'Этуаль" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении магазинов косметики "Подружка", следует из материалов в базе решений ведомства.

Авто На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5 В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.

Политика В МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

Космос Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.

Армия и оружие Тело лидера террористов аль-Багдади утопили в море Утопить останки аль-Багдади в море было решено для того, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества, пояснили американские власти.

Политика Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Гаджеты TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro Считается, что это будет Xiaomi Mi CC9 Pro, который должен быть представлен уже 5 ноября.

Общество Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.

Культура На ТНТ показали пародию на Соловьева Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Религия ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Экономика Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.