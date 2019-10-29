Футбол
Невские НовостиСемак ответил по поводу выхода на поле Дзюбы в матче с «Томью»
В эту среду, 30 октября, на стадионе «Газпром Арены» встретятся петербургский футбольный «Зенит» и «Томь» в рамках 1/8 Кубка России. Сегодня главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак ответил на вопрос по поводу отдыха нападающего Артема Дзюбы.
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Шесть игроков «Зенита», которые попробуют изменить свой статус в матче с «Томью»
Спорт день за днемвчера в 13:02
Семак: «Отдых для Дзюбы на матч с „Томью“? Никому отдых предоставлен не будет»
Бомбардир.рувчера в 11:43
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