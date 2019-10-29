В эту среду, 30 октября, на стадионе «Газпром Арены» встретятся петербургский футбольный «Зенит» и «Томь» в рамках 1/8 Кубка России. Сегодня главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак ответил на вопрос по поводу отдыха нападающего Артема Дзюбы.

Семак ответил по поводу выхода на поле Дзюбы в матче с «Томью»

Спорт день за днем

Общество В России более трети семей не знают о положенных им льготах Зачастую в семьях не знают про такие льготы, как налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи.

Политика В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Экономика Операторы просят компенсировать их затраты на «пакет Яровой» В направленном письме компании просят поддержать подготовку постановления правительства, которое утвердит правила предоставления из федерального бюджета субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования по льготной ставке.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Политика Зеленский назвал внешнеполитическую цель Украины Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина выполнила 11 из 12 условий, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, страна имеет шансы получить деньги до конца года.

Общество Медведев поручил представить меры по повышению доверия к судам и МВД Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Верховному суду и Минэкономразвития России до 16 декабря представить меры по повышению доверия к правоохранителям и судам со стороны бизнеса.

Экономика На Алтае резко подорожала гречка Неурожай гречки на Алтае, где собирают до 50% всей крупы на территории России, связывают с засухой и аномально высокими температурами на территории региона.

Общество Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.