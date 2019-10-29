Футбол

Невские НовостиНевские НовостиСемак ответил по поводу выхода на поле Дзюбы в матче с «Томью»

Зенит — Томь
завтра
в 13:00
Кубок России, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В эту среду, 30 октября, на стадионе «Газпром Арены» встретятся петербургский футбольный «Зенит» и «Томь» в рамках 1/8 Кубка России. Сегодня главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак ответил на вопрос по поводу отдыха нападающего Артема Дзюбы.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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