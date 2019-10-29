Футбол
Невские НовостиСемак ответил по поводу выхода на поле Дзюбы в матче с «Томью»
В эту среду, 30 октября, на стадионе «Газпром Арены» встретятся петербургский футбольный «Зенит» и «Томь» в рамках 1/8 Кубка России. Сегодня главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак ответил на вопрос по поводу отдыха нападающего Артема Дзюбы.
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Тренеры ФК «Зенит» не будут предоставлять отдых лидерам в матче против «Томи»
ТАСС Спортвчера в 09:54
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Наука
Необработанное красное мясо является самым вредным продуктом
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Экономика
Деньги за проданные «Хаятты» так и не появились в бюджете Приморья
Депутат Законодательного собрания Приморья Артём Самсонов (КПРФ) на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что краевой бюджет так и не пополнился деньгами от продажи скандальных гостиниц «Хаятт» во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Передавать полную версию доклада Мюллера Конгрессу запретил суд
Ранее федеральный судья Берил Хоуэл распорядилась передать документ на рассмотрение Юридическому комитету нижней палаты, однако, по данным СМИ, это решение отменено судом высшей инстанции.
Кино
В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»
Политика
Экс-премьер Франции заявил о бесполезности санкций против России
Экс-премьер отметил, что ЕС не должен «принимать любое поведение России», однако попытки изоляции Москвы и санкции не улучшат ситуацию, пишет «РИА Новости».
Хоккей
Владимир Тарасенко перенес операцию на плече
Происшествия
Крыша упала с многоэтажки в Тулуне и повредила 8 авто
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, кровля при падении повредила восемь легковых автомобилей.
Авто
Lifan X70 возвращается в Россию с новыми ценниками
Для сравнения: раньше цена кроссовера была меньше: в последнем прайс-листе на автомобили российской сборки Lifan X70 стоил от 829 тыс. до 1 млн 90 тыс. рублей.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Футбол
«Реал» отпускает Иско за 70 миллионов евро
Действующий контракт с Иско рассчитан до 2022 года, сумма отступных составляет 700 миллионов евро.
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
Общество
Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Первая группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курильской гряды (Сахалинская область) прибыла на остров Кунашир.
Общество
В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам
Ученые предлагают переложить оплату рецептурных медикаментов на государство, как в большинстве развитых стран.
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
Футбол
У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба
По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Политика
Путин открыл памятник Примакову в Москве
Политика
12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы
Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.