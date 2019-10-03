Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuСемак поблагодарил фанатов за поддержку в матче ЛЧ

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказал благодарность болельщикам сине-бело-голубых в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Петербуржцы дома сыграли с португальской "Бенфикой", которую обыграли со счетом 3:1.
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Семак поблагодарил фанатов за поддержку в матче ЛЧ

Газета.Ru06:23

Тренер "Зенита": "Низкий поклон всем футболистам за игру против "Бенфики". ФОТО

Sport.ru05:59

«Низкий поклон команде, каждому игроку за матч». Семак — о победе над «Бенфикой»

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Семак: «Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Низкий поклон команде за матч с „Бенфикой“»

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Семак: низкий поклон каждому игроку за матч с «Бенфикой»

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«Спасибо за фантастическую поддержку!». Ерохин — о победе «Зенита» над «Бенфикой»

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