Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказал благодарность болельщикам сине-бело-голубых в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Петербуржцы дома сыграли с португальской "Бенфикой", которую обыграли со счетом 3:1.

Семак поблагодарил фанатов за поддержку в матче ЛЧ

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