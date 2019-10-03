Лига чемпионов
Газета.RuСемак поблагодарил фанатов за поддержку в матче ЛЧ
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказал благодарность болельщикам сине-бело-голубых в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Петербуржцы дома сыграли с португальской "Бенфикой", которую обыграли со счетом 3:1.
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