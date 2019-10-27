РПЛ
RT на русскомСемак подтвердил, что у Дзюбы есть повреждение
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|24′
Вячеслав Караваев
|28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
|60′
|64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
|67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
|85′
Максим Канунников
Антон Терехов
|87′
|88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′+4′
Артем Дзюба
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему форвард команды Артём Дзюба не с первых минут вышел на поле в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:38, Вашингтон
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