РПЛ

RT на русскомRT на русскомСемак подтвердил, что у Дзюбы есть повреждение

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему форвард команды Артём Дзюба не с первых минут вышел на поле в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).
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