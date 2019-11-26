Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиСемак: прекрасно понимаем, что с «Лионом» нужна только победа

Зенит — Лион
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Футболистов "Зенита" устроит только победа в матче группового этапа Лиги чемпионов с французским "Лионом", заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак. "Зенит" в среду примет на своем поле "Лион". После четырех туров сине-бело-голубые находятся на третьем месте в группе G с четырьмя очками.
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