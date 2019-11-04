Футбол
78.ruСемак признался, что хотел назвать дочь Барселоной
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что хотел назвать одну из своих дочерей Барселоной. Об этом он написал на своей странице в Instagram. При этом он добавил, что второе имя действительно закрепилось за дочерью, которую зовут Варвара-Барселона.
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Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Политика
Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева
Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс вчера в 17:30
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Армия и оружие
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Lenta.ru 03:14
Кино
Продюсер «Ведьмака» распланировала семь сезонов
Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.
Kinonews.ru 02 ноября в 04:20
Авто
«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили
С 1 по 30 ноября во всех дилерских центрах LADA в России действуют специальные условия на покупку автомобилей.
Автоновости дня 00:16
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Общество
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Происшествия
Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье
27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
ТАСС 01:33
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Общество
Россияне отмечают День народного единства
В России отмечают День народного единства. По всей стране пройдут акции, фестивали и концерты.
Вести.Ru вчера в 22:26
Происшествия
В Челябинской области медведь пришел в город
Известия 02:43
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Футбол
Наставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно
Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что не верит в умышленность действий форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, фол которого привёл к жуткой травме полузащитника «ирисок» Андре Гомеша.
Чемпионат вчера в 16:26
Космос
Роскосмос перед Новым годом запустит на орбиту стеклянный шар
Как сообщает агентство РИА "Новости", "Блиц-М" планируют запустить одновременно с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот" с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Новые Известия вчера в 23:54
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика
Трамп назвал отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Отношения между США и Россией, Украиной и КНР находятся на хорошем уровне.
БИЗНЕС Online вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о ее болезни
Сын Маргариты Тереховой Александр объяснил в программе "Звезды сошлись" на НТВ, почему семья не хочет, чтобы актриса появлялась на публике.
РИА Новости 01:54
Происшествия
Россиянку приговорили в Белоруссии к 17 годам за наркотики
Брестский областной суд Белоруссии приговорил в понедельник гражданку России к 17 годам колонии общего режима за ввоз в страну крупной партии наркотиков: более 100 килограммов экстази и более 550 граммов гашиша.
Ридус 03:19
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Культура
Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»
Российская газета 03:45
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46