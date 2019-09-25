Футбол
АиФ Санкт-ПетербургСемак прокомментировал матч с «Енисеем»
Константин Савичев
|14′
|58′
Алексей Сутормин
|63′
Роберт Мак
В среду, 25 сентября, состоялся матч между петербургским «Зенитом» и красноярским «Енисеем». Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды Северной столицы. Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал, что матч был очень сложным.
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Алексей Стрепетов: «Семак в матче с „Енисеем“ получил много полезной информации»
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