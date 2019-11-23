Футбол
АБНСемак прокомментировал победу над «Рубином»
|8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
|51′
|54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
|59′
Егор Сорокин
|61′
|62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
|66′
|75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
|78′
|79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
|82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
|82′
|87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
21
Кварацхелия
5
Уремович
80
Сорокин
3
Плиев
26
Микелтадзе
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
29
Денисов
8
Кьяртанссон
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над казанским «Рубином». Встреча закончилась победой "Зенита" со счетом 2:1.
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Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.
— Сергей Семак, российский футболистФорпост Северо-Запад вчера в 09:55
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Дзюба ответил хейтерам, Загитова — третья с чистым катанием, РУСАДА лишат статуса?
Спорт-Экспрессвчера в 10:30
Семак: «Дзюба делом доказал, что является лучшим бомбардиром „Зенита“, сборной и чемпионата»
Sport24.ruвчера в 08:18
Сергей Семак: «Дзюба доказал, что он один из лучших игроков сборной и чемпионата»
Sports.ruвчера в 08:38
Сергей Семак: Считаю, что заслужили победу, играя в непростых погодных условиях
Советский спортвчера в 09:41
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