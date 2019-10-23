Лига чемпионов
Piter.tvСемак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лейпцигом»
Тренер "Зенита" прокомментировал итоги матча "Зенита" с "РБ Лейпцигом". Игра завершилась вечером 23 октября не в пользу петербургского клуба. Немецкая команда выиграла со счетом 2:1.
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Семак: У «„РБ Лейпциг“ были более острые моменты, так что их победа закономерна»
Sport24.ruвчера в 15:12
«РПЛ и ЛЧ – разные уровни и скорости. Играть намного сложнее». Семак после «Лейпцига»
Sports.ruвчера в 15:45
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Экономика
Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.
ТАСС 07:52
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Политика
Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР
Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.
News.ru 07:58
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия 07:27
Общество
В Европейской России ожидается мокрый снег на следующей неделе
В европейской части России на следующей неделе (28 октября - 3 ноября) ожидаются похолодание и мокрый снег.
Газета.Ru 04:46
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Общество
Мутко разнес работу по ремонту жилья подтопленцев
Основные сроки восстановления жилья, пострадавшего от паводков в Иркутской области, нарушены, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Lenta.ru 08:15
Авто
В РФ изменится транспортный налог
Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей может породить новые изменения в налоговом законодательстве России.
Автоновости дня 07:30
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался по поводу критики фильмов Marvel
Британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший доктора Стрэнджа в супергеройских блокбастерах Marvel, высказался по поводу критики фильмов киновселенной, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:42
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2850 и обновил исторический максимум.
ТАСС 08:22
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Футбол
Казань подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2023 до 28 октября
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что регион в ближайшие дни подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года в Казани.
Sport24.ru 08:47
Транспорт
В Твери Старый Волжский мост закроют для движения
В Твери, в ночь с 26 на 27 октября, перекроют движение по Старому Волжскому мосту. О данном факте сообщает городская администрация.
Московский Комсомолец 09:53
Космос
Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo
В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
AstroNews.ru вчера в 13:13
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
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Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
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На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета 01:25
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
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Политика
В Германии растут антисемитские настроения
С другой стороны, с ростом антисемитизма растет и готовность выступить против него.
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В Токио представлен компактный хэтчбек Honda Fit
Японская автокомпания Honda в рамках Токийского автосалона провела премьеру компактного гибридного хэтчбека Honda Fit четвертого поколения.
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Футбол
«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы
Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
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Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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