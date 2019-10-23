Тренер "Зенита" прокомментировал итоги матча "Зенита" с "РБ Лейпцигом". Игра завершилась вечером 23 октября не в пользу петербургского клуба. Немецкая команда выиграла со счетом 2:1.

Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лейпцигом»

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