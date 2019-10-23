Лига чемпионов

Piter.tvPiter.tvСемак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лейпцигом»

Тренер "Зенита" прокомментировал итоги матча "Зенита" с "РБ Лейпцигом". Игра завершилась вечером 23 октября не в пользу петербургского клуба. Немецкая команда выиграла со счетом 2:1.
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Семак: моменты «РБ Лейпциг» были опаснее, заслуженная победа

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В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
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Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
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Мутко разнес работу по ремонту жилья подтопленцев

Основные сроки восстановления жилья, пострадавшего от паводков в Иркутской области, нарушены, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
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Сотрудники колонии в Татарстане поймали кошку-наркокурьера

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В РФ изменится транспортный налог

Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей может породить новые изменения в налоговом законодательстве России.
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Бенедикт Камбербэтч высказался по поводу критики фильмов Marvel

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший доктора Стрэнджа в супергеройских блокбастерах Marvel, высказался по поводу критики фильмов киновселенной, сообщает Daily Mail.
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Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2850 и обновил исторический максимум.
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Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo

В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
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В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Грузия экстрадировала в Россию хакера

Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
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Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
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Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

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С другой стороны, с ростом антисемитизма растет и готовность выступить против него.
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В Токио представлен компактный хэтчбек Honda Fit

Японская автокомпания Honda в рамках Токийского автосалона провела премьеру компактного гибридного хэтчбека Honda Fit четвертого поколения.
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Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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