Лига чемпионов

Piter.tvPiter.tvСемак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лейпцигом»

Тренер "Зенита" прокомментировал итоги матча "Зенита" с "РБ Лейпцигом". Игра завершилась вечером 23 октября не в пользу петербургского клуба. Немецкая команда выиграла со счетом 2:1.
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Семак: моменты «РБ Лейпциг» были опаснее, заслуженная победа

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Семак: У «„РБ Лейпциг“ были более острые моменты, так что их победа закономерна»

Sport24.ruвчера в 15:12

Сергей Семак: «Заслуженная победа „Лейпцига“»

Спорт-Экспрессвчера в 16:00

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«Пошла сумбурная игра». Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение в Лиге чемпионов

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Sports.ruвчера в 15:45

Семак: «Зенит» знал сильные стороны «Лейпцига» и мог сыграть лучше

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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Происшествия

Сотрудник ядерного центра в Сарове получил срок за майнинг биткоинов

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Сервис "Netflix" показал несколько новых кадров из сериала "Ведьмак". Моменты опубликовали на итальянском портале "Corriere".
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Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
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Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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Происшествия

В Ростове арестовали одного из подозреваемых по делу о перестрелке

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Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
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Общество

Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
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Футбол

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Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
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Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений

Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
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В Закарпатской области зафиксирована вспышка дифтерии

Сообщается, что дифтерию зафиксировали у 23-летнего студента Ужгородского медицинского университета, который имеет гражданство Индии.
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Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

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Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
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На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
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ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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Дом книги в Москве отказался продавать журнал со Сталиным на обложке

Московский книжный магазин «Молодая гвардия» не согласился продавать свежий номер исторического журнала «Дилетант» и вернул его издателям.
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Дмитрий Маликов наслаждается отцовством. Певец показал, как нежно маленький сын поцеловал его в щеку. Для артиста очень ценны такие моменты.
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