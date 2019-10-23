Лига чемпионов
Piter.tvСемак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лейпцигом»
Тренер "Зенита" прокомментировал итоги матча "Зенита" с "РБ Лейпцигом". Игра завершилась вечером 23 октября не в пользу петербургского клуба. Немецкая команда выиграла со счетом 2:1.
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Семак: У «„РБ Лейпциг“ были более острые моменты, так что их победа закономерна»
Sport24.ruвчера в 15:12
«Пошла сумбурная игра». Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение в Лиге чемпионов
Фонтанка.Рувчера в 15:54
«РПЛ и ЛЧ – разные уровни и скорости. Играть намного сложнее». Семак после «Лейпцига»
Sports.ruвчера в 15:45
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Происшествия
Сотрудник ядерного центра в Сарове получил срок за майнинг биткоинов
Саровский городской суд Нижегородской области в четверг приговорил сотрудника федерального ядерного центра к 3 годам 3 месяцам колонии за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Здоровье
В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Малефисента: Владычица тьмы»
Лидером российского проката стал фильм «Малефисента: Владычица тьмы». На выходных он собрал 713,5 млн рублей.
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Политика
Главы 13 регионов России возглавят местные отделения «Единой России»
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Кино
Сеть увидела новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Сервис "Netflix" показал несколько новых кадров из сериала "Ведьмак". Моменты опубликовали на итальянском портале "Corriere".
Единоборства
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Говоря о возможных провокациях со стороны поклонников Нурмагомедова, Макгрегор сообщил о своем местонахождении в Москве.
Политика
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
Происшествия
В Ростове арестовали одного из подозреваемых по делу о перестрелке
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
Общество
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
Футбол
«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы
Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
Здоровье
В Закарпатской области зафиксирована вспышка дифтерии
Сообщается, что дифтерию зафиксировали у 23-летнего студента Ужгородского медицинского университета, который имеет гражданство Индии.
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Общество
Дом книги в Москве отказался продавать журнал со Сталиным на обложке
Московский книжный магазин «Молодая гвардия» не согласился продавать свежий номер исторического журнала «Дилетант» и вернул его издателям.
Политика
CNN: Россия унизила США из-за успеха в Сирии
По мнению американских журналистов, работающих на телеканале CNN, соглашение о совместном патрулировании участка на севере Сирии, которое заключили президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, стало провалом для США.
Шоу-бизнес
Годовалый сын растрогал Дмитрия Маликова нежным поцелуем
Дмитрий Маликов наслаждается отцовством. Певец показал, как нежно маленький сын поцеловал его в щеку. Для артиста очень ценны такие моменты.