Футбол
Евро-футбол.руСемак обсудит с Миллером возвращение Кокорина в «Зенит»
Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак проведет переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером относительно возвращения в команду форварда Александра Кокорина, рапортует издание Sport24.
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Как стало известно Sport24, главный тренер «Зенита» Сергей Семак проведет переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения в питерский клуб нападающего Александра Кокорина.Sport24.ru03:55
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