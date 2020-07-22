Как стало известно Sport24, главный тренер «Зенита» Сергей Семак проведет переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения в питерский клуб нападающего Александра Кокорина.

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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак проведет переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером относительно возвращения в команду форварда Александра Кокорина, рапортует издание Sport24.

Семак обсудит с Миллером возвращение Кокорина в «Зенит»

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