Футбол

РЕН ТВРЕН ТВСемак рассказал, что хотел назвать дочь Барселоной

"В шутку отвечал, что назовем дочь Барселоной, потому что в этот день мы играли против одного из самых великих клубов мира", — написал он в Instagram Семак добавил, что за дочерью действительно закрепилось второе имя, ее зовут Варвара-Барселона.
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«Будь счастлива, Варвара-Барселона, очень тебя любим!» Семак трогательно поздравил дочь с 10-летием

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Сергей Семак
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