Футбол

Матч ТВМатч ТВСемак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, каким хотел бы видеть футбол в исполнении своей команды.
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Сергей Семак: Выход из группы станет для «Зенита» огромным успехом

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Семак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита»

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Сергей СЕМАК: Моя тренерская философия? Пока я – менеджер, у меня нет времени, чтобы выстраивать свою команду, свое видение игры - нужен результат

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Семак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита»

Sportbox.RU11:37
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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на выезде в серии буллитов переиграл уфимскую команду "Салават Юлаев" со счетом 2:1.
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики разработать ответные меры на размещение в Литве американских танков.
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Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео

Историческое прибытие вертолетов ВКС России на бывшую американскую базу показали на видео.
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В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран

Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
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«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

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РАН попросила Минобрнауки пересмотреть правила об изоляции российских ученых

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Экономист объяснил причину аномального роста ВВП Украины

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В Киеве рассказали, как Украина убила Днепр

Ведущие украинские экологи провели в Киеве встречу с прессой и заявили, что за последние годы государство фактически убило Днепр.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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