Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВСемак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, каким хотел бы видеть футбол в исполнении своей команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Семак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита»

Sportbox.RU11:37

Семак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита»

Матч ТВ11:37

Сергей СЕМАК: Моя тренерская философия? Пока я – менеджер, у меня нет времени, чтобы выстраивать свою команду, свое видение игры - нужен результат

Спорт уик-энд11:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:27, Ашберн
Происшествия

Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

Газета.Ru 03:29
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Происшествия

В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком

Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
ТАСС 09:57
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов

Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
RT на русском 11:32
Экономика

Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.
РИА Новости 03:08
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»

Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 07:35
Армия и оружие

США ожидают, что прекращение огня Турцией в Сирии станет постоянным

Соединенные Штаты рассчитывают, что Турция в ближайшие часы завершит свою военную операцию в Сирии.
ТАСС 12:19
Политика

В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским

Если Киев признает Крым российской территорией, то это станет хорошей основой для проведения переговоров по морской границе между Россией и Украиной, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Происшествия

В Москве на улице нашли шестимесячную девочку

Известия 04:28
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Политика

Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Политика

Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Наука

Углекислый газ помог рыбам переносить недостаток кислорода

Высокий уровень углекислого газа (СО2) в воде меняет работу организма рыб таким образом, что они становятся менее чувствительными к низкому уровню кислорода.
ТАСС Наука 05:54
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 10:28
Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Футбол

Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ

Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 11:53
Авто

Эксперты назвали преимущества турбомоторов

Эксперты объяснили, почему атмосферные двигатели уступают моторам с турбонаддувом.
Народные новости 12:13
Общество

Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России

В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Армия и оружие

Российские вертолеты на бывшей базе США в Сирии попали на видео

Прибытие вертолетов Воздушно-космических сил России на аэродром Табка в Сирии попало на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».
Lenta.ru 10:03
Общество

Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола

Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
РИА Новости 10:44
Экономика

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 06:42
Общество

Блогер обнаружил на виниловой пластинке зашифрованное послание

Readovka.ru 05:49
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
CyberSport.ru 10:39
Гаджеты

Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite

ITZine.ru 09:00
Происшествия

В Перми 11-летняя девочка погибла в бассейне

ТАСС 11:02
Общество

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Названы профессиональные области, где зафиксированы наибольшие темпы роста зарплат за пять лет.
Москва 24 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное