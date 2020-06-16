Футбол

Газета.RuГазета.RuСемак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с ЦСКА

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России против московского ЦСКА. Специалист отметил, что команды хорошо знакомы друг другу, поэтому удивить друг друга будет очень сложно.
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Семак сказал, что ждет «Зенит» в матче с ЦСКА

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Семак: «ЦСКА – один из лидеров нашего футбола. „Зениту“ предстоит сложный матч»

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Семак: «ЦСКА – один из лидеров нашего футбола, нам предстоит сложный матч»

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Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с ЦСКА

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Семак: к матчу с ЦСКА готовятся все футболисты, кроме Мамманы

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Семак: «Конечно, нет информации о состоянии ЦСКА, но, в принципе, мы знаем возможности всех их игроков»

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Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

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Сергей Семак
Футбольный тренер
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России и единственный - в составе трёх команд. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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