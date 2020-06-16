Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России против московского ЦСКА. Специалист отметил, что команды хорошо знакомы друг другу, поэтому удивить друг друга будет очень сложно.

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с ЦСКА

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