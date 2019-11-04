Лига чемпионов

Спорт день за днемСпорт день за днемСемак рассказал, кто не сыграет против «Лейпцига»

Зенит — РБ Лейпциг
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял участие в пресс-конференции в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии своих игроков. В 3-м туре, в Лейпциге "Зенит" проиграл немцам со счетом 1:2.
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