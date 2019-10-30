Футбол
Gazeta.SPbСемак рассказал о Луневе и Осорио
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал после того, как его подопечные победили «Томь» со счетом 4:0. Он похвалил игроков и отметил, что выпустил на поле тех, кто засиделся на скамейке запасных. Лунев не попал в заявку по медицинским показателям.
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