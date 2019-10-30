Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbСемак рассказал о Луневе и Осорио

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал после того, как его подопечные победили «Томь» со счетом 4:0. Он похвалил игроков и отметил, что выпустил на поле тех, кто засиделся на скамейке запасных. Лунев не попал в заявку по медицинским показателям.
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