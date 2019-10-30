Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал после того, как его подопечные победили «Томь» со счетом 4:0. Он похвалил игроков и отметил, что выпустил на поле тех, кто засиделся на скамейке запасных. Лунев не попал в заявку по медицинским показателям.

Семак рассказал о Луневе и Осорио

Все про Спорт ру

Здоровье 64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Культура Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов с бывшей женой устроил публичные разборки в Сети 32-летний футболист Дмитрий Тарасов «вспыхнул» после того, как его бывшая жена Оксана Пономаренко вновь выставила его негодяем и подлецом.

Политика Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Политика Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Гаджеты Nvidia представила недорогие и мощные видеокарты Чтобы не отставать, Nvidia представила новые видеокарты в среднем ценовом сегменте - GTX 1650 Super и GTX 1660 Super.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Наука Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.

Космос Стал известен состав новой экспедиции на МКС На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.

Происшествия В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок "Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

Общество Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.

Политика Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.

Экономика ФРС США снизила ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.

Происшествия В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.