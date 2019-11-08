Футбол
Мойка78Семак рассказал о первом звонке Кокорину после его освобождения
Главный тернер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак раскрыл детали своего разговора с Александром Кокориным, который недавно выше из колонии. Наставник позвонил игроку сразу же после того, как он покинул места лишения свободы.
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с чего всё началось
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится форвард Александр Кокорин.Спорт-Экспрессвчера в 16:30
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Семак рассказал о Кокорине: процесс и вина, первый разговор после возвращения и будущее в «Зените»
Спорт-Экспрессвчера в 16:30
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