Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится форвард Александр Кокорин.

с чего всё началось

Главный тернер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак раскрыл детали своего разговора с Александром Кокориным, который недавно выше из колонии. Наставник позвонил игроку сразу же после того, как он покинул места лишения свободы.

Семак рассказал о первом звонке Кокорину после его освобождения

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