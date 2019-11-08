Футбол

Мойка78Мойка78Семак рассказал о первом звонке Кокорину после его освобождения

Главный тернер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак раскрыл детали своего разговора с Александром Кокориным, который недавно выше из колонии. Наставник позвонил игроку сразу же после того, как он покинул места лишения свободы.
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с чего всё началось

Семак рассказал о Кокорине: процесс и вина, первый разговор после возвращения и будущее в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится форвард Александр Кокорин.
Спорт-Экспрессвчера в 16:30

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Семак рассказал о Кокорине: процесс и вина, первый разговор после возвращения и будущее в «Зените»

Спорт-Экспрессвчера в 16:30

Семак раскрыл детали первого разговора с Кокориным после освобождения

Газета.Ruвчера в 23:14

Тренер «Зенита» рассказал о первом разговоре с Кокориным после тюрьмы

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Семак рассказал о первом разговоре с Кокориным после его освобождения

Lenta.ru01:56

Семак рассказал о первом звонке Кокорину после его освобождения

Мойка7802:21

Сергей Семак рассказал о будущем Кокорина в Зените

Live2401:55
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ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

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После пожара на новороссийской нефтебазе скончался один человек

В четверг, 7 ноября, на нефтебазе "Грушовая" произошел пожар, пострадали 6 человек.
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Друга Кокорина и Мамаева освободили

Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
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Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
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Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
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В России началась продажа билетов на поезда в Крым

8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым.
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Происшествия

В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
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Морозовскую больницу подключили к ЕМИАС

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) начала работать в Морозовской детской городской клинической больнице.
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Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
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Анастасия Костенко попыталась оправдать Дмитрия Тарасова за его слова

Анастасия Костенко попыталась оправдать своего мужа Дмитрия Тарасова за его слова про леща.
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Ученые обнаружили черную дыру с необычно малой массой

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Футбол

Футболисты «Краснодара» победили «Трабзонспор» в Лиге Европы

Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
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Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
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«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства

Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
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Минздрав уточнил критерии рождения детей

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