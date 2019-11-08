Футбол
Мойка78Семак рассказал о первом звонке Кокорину после его освобождения
Главный тернер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак раскрыл детали своего разговора с Александром Кокориным, который недавно выше из колонии. Наставник позвонил игроку сразу же после того, как он покинул места лишения свободы.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Гостем авторской программы Александра Львова «Начистоту» стал главный тренер «Зенита» Для того, чтобы Петербург по-настоящему тебя принял, кроме характера с упорством нужно обладать еще чем-то особым, чтобы настал момент, когда о тебе с уважением скажут: «Да, он наш — питерский».Спорт-Экспрессвчера в 16:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Семак рассказал о Кокорине: процесс и вина, первый разговор после возвращения и будущее в «Зените»
Спорт-Экспрессвчера в 16:30
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:57, Ашберн
Хоккей
В регулярном чемпионате НХЛ по очкам Овечкин вышел на 39-е место
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин по количеству набранных очков вышел на 39-е место в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МонаВиста 03:15
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Гаджеты
Смартфон Samsung W20 5G с гибким экраном представят 19 ноября
Компания Samsung готовит к выпуску свой второй складной смартфон под названием Samsung W20 5G.
MobiDevices 03:33
Армия и оружие
Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти
РИА Новости вчера в 12:35
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО: Ракетным ударом Россия собирается поставить Украину на колени
По словам замсекретаря СНБО, Россия «может нанести удар высокоточными ракетами и не вводить войска».
Военное обозрение вчера в 21:57
Здоровье
Врач рассказала о вреде газировки при лечении ротавируса
Врач-терапевт высшей категории и заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ольга Саакян заявила, что употребление газировки при лечении ротавируса ухудшает состояние больного.
Известия 03:27
Общество
Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу
Приятель футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александр Протасовицкий вышел на свободу из колонии в Брянской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:45
Кино
Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина»
Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.
РИА Новости вчера в 13:02
Теннис
Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе
Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
GoTennis.ru 02:07
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Политика
Зеленского шокировала работа танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский шокировал тот факт, что на харьковском заводе имени В.А. Малышева с 2009 года выпустили только один танк для Вооруженных сил Украины.
Народные новости 06 ноября в 12:55
Политика
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Дональда Трампа в Москву.
Piter.tv вчера в 02:43
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия для заключения контракта с Киевом по транзиту газа через Украину.
Piter.tv 06 ноября в 09:58
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Общество
Польша пообещала «Газпрому» и партнерам «самый крупный штраф в истории»
Глава ведомства планирует объявить о штрафе в отношении «Газпрома», сообщает UOKIK в Twitter.
Евразия Daily вчера в 17:20
Политика
Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению
Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
Известия 03:23
Армия и оружие
Россия и Турция начали третье совместное патрулирование в Сирии
«В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в регионе между Камышлы и Эль-Маликия к востоку от Евфрата началось третье наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников», — сказано в сообщении.
Известия 02:42
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие
В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»
Life.ru вчера в 07:35
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12