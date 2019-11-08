Гостем авторской программы Александра Львова «Начистоту» стал главный тренер «Зенита» Для того, чтобы Петербург по-настоящему тебя принял, кроме характера с упорством нужно обладать еще чем-то особым, чтобы настал момент, когда о тебе с уважением скажут: «Да, он наш — питерский».

с чего всё началось

Главный тернер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак раскрыл детали своего разговора с Александром Кокориным, который недавно выше из колонии. Наставник позвонил игроку сразу же после того, как он покинул места лишения свободы.

Семак рассказал о первом звонке Кокорину после его освобождения

Спорт день за днем

Хоккей В регулярном чемпионате НХЛ по очкам Овечкин вышел на 39-е место Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин по количеству набранных очков вышел на 39-е место в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Происшествия В Бишкеке в кафе произошли три взрыва В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Гаджеты Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.

Гаджеты Смартфон Samsung W20 5G с гибким экраном представят 19 ноября Компания Samsung готовит к выпуску свой второй складной смартфон под названием Samsung W20 5G.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.

Политика Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.

Здоровье Врач рассказала о вреде газировки при лечении ротавируса Врач-терапевт высшей категории и заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ольга Саакян заявила, что употребление газировки при лечении ротавируса ухудшает состояние больного.

Общество Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу Приятель футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александр Протасовицкий вышел на свободу из колонии в Брянской области, сообщает РИА "Новости".

Кино Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина» Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.

Теннис Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Политика Зеленского шокировала работа танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский шокировал тот факт, что на харьковском заводе имени В.А. Малышева с 2009 года выпустили только один танк для Вооруженных сил Украины.

Политика В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву В МИД рассказали о реакции США на приглашение Дональда Трампа в Москву.

Общество Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.

Политика «Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия для заключения контракта с Киевом по транзиту газа через Украину.

Политика Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.

Технологии Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

Политика Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.

Армия и оружие Россия и Турция начали третье совместное патрулирование в Сирии «В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в регионе между Камышлы и Эль-Маликия к востоку от Евфрата началось третье наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников», — сказано в сообщении.

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.