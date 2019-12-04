РПЛ
Peterburg2.ruСемак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Динамо»
Игроки и тренерский штаб петербургского «Зенита» продолжают подготовку к матчу 19-го тура РПЛ против московского «Динамо». Встреча станет для «сине-бело-голубых» заключительной в российском чемпионате в нынешнем году. О настроении в стане петербуржцев рассказал главный тренер команды Сергей Семак.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Политика
Путин рассказал о завершении сербской части «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин заявил, что сербская часть "Турецкого потока" будет завершена в ближайшие недели.
Гаджеты
Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000
Политика
ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Немецкая прокуратура считает, что совершенное летом в Берлине убийство Зелимхана Хангошвили может быть связано с российскими властями.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек
Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в среду увеличилось до 21 человека, они находятся в больницах.
Авто
Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России
Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
Религия
Патриарх Кирилл выступил с критикой законопроекта о домашнем насилии
Патриарх Кирилл подчеркнул, что семья – это "святое пространство любящих друг друга людей", и нужно делать все для того, чтобы сохранять эту любовь, чтобы не допускать никакого насилия и вообще употребления силы, чтобы жизнь супругов была радостной, мирной, счастливой, чтобы в этой атмосфере воспитывались дети.
Общество
США связали обвинение россиян с обсуждением турбины для «Приразломной»
Секторальные санкции Минфина и Минторга США запрещают передачу оборудования для использования в нефтяных проектах «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» на шельфе Арктики, в глубоководных районах моря и в сланцевых формациях.
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
Шоу-бизнес
Певцов объяснился за образ Сталина
Актер Дмитрий Певцов объяснил, почему раскритиковал журналиста Владимира Познера за оправдание гомосексуальности в образе председателя совета министров СССР Иосифа Сталина.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Общество
ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при
В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Политика
В Кремле оценили рост военных расходов НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву не могут не беспокоить возрастающие военные расходы НАТО.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.
Политика
Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука в Киеве
Вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в Киеве проводят обыски в здании, где располагается офис главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также офисы других оппозиционных депутатов.
Футбол
Семак: «Зенит» не является корпорацией зла
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на обвинения болельщиков других клубов, что сине-бело-голубые являются корпорацией зла, сообщает «Фонтанка».
Политика
Макрон, Джонсон и Трюдо высмеяли Трампа на саммите НАТО
В Сети появилось видео, на котором американского лидера язвительно обсуждают британский премьер Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Хоккей
Стал известен расширенный состав молодёжной сборной России на МЧМ-2020
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.