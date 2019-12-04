РПЛ

Peterburg2.ruPeterburg2.ruСемак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Динамо»

Зенит — Динамо
6 декабря
в 11:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игроки и тренерский штаб петербургского «Зенита» продолжают подготовку к матчу 19-го тура РПЛ против московского «Динамо». Встреча станет для «сине-бело-голубых» заключительной в российском чемпионате в нынешнем году. О настроении в стане петербуржцев рассказал главный тренер команды Сергей Семак.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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