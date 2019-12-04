Игроки и тренерский штаб петербургского «Зенита» продолжают подготовку к матчу 19-го тура РПЛ против московского «Динамо». Встреча станет для «сине-бело-голубых» заключительной в российском чемпионате в нынешнем году. О настроении в стане петербуржцев рассказал главный тренер команды Сергей Семак.

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Динамо»

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