Лига чемпионов
Gazeta.SPbСемак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Лионом»
В ходе предматчевой пресс-конференции Семак рассказал, что следует во время игры сохранять концепцию и не забывать о сопернике. Матч с «Лионом» может пропустить ветеран петербургского «Зенита» Юрий Жирков. По словам главного тренера «Зенита», из расположения сборной России он вернулся с травмой.
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Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
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Локомотив — Байер 0:2 (2-й тайм)
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Общество
Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
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Авто
Компания Changan обновит свой модельный ряд в России
В России модель CS75 FL в этом году пока не появится. Ее просто не успеют сертифицировать. Этот процесс завершится в следующем году.
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США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400
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Тинькофф Банк объяснил грубый ответ чат-бота по имени Олег на жалобу клиентки на неработающий сканер отпечатка пальца в мобильном приложении.
Музыка
Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ
София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
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Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
Армия и оружие
Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29
"Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в размещенном в Twitter сообщении командования.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Экономика
В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов
Согласно проекту закона, доходы за пользование денежными средствами, размещенными на специальном счете эскроу, предлагается ежемесячно начислять дольщикам в виде процентов по средневзвешенной процентной ставке.
Происшествия
Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования
Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
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СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
Футбол
Томас Тухель: «Неймар иногда себя ведет провокационно»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что в поведении нападающего Неймара есть проблемы.
Спорт
Колобков нашел противоречия в рекомендациях WADA
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в рекомендациях Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях есть «определенные противоречия».
Здоровье
Курганские родители бьют тревогу: дети «подсели» на жевательный табак
Курганские родители бьют тревогу — их дети «подсаживаются» на жевательный табак снюс, который свободно реализуется в розничной торговле.
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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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