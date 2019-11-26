Лига чемпионов

Gazeta.SPbGazeta.SPbСемак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Лионом»

Зенит — Лион
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В ходе предматчевой пресс-конференции Семак рассказал, что следует во время игры сохранять концепцию и не забывать о сопернике. Матч с «Лионом» может пропустить ветеран петербургского «Зенита» Юрий Жирков. По словам главного тренера «Зенита», из расположения сборной России он вернулся с травмой.
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