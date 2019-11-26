В ходе предматчевой пресс-конференции Семак рассказал, что следует во время игры сохранять концепцию и не забывать о сопернике. Матч с «Лионом» может пропустить ветеран петербургского «Зенита» Юрий Жирков. По словам главного тренера «Зенита», из расположения сборной России он вернулся с травмой.

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Лионом»

Общество Ракам стоит заняться анализом ошибок, а Стрельцам – учёбой Вполне возможно, что новая встреча перерастет в серьезные отношения. ♐️ Стрелец Несмотря на выходной, займитесь обучением и накоплением новых знаний – они пригодятся вам в скором будущем. ♑️ Козерог Больше доверяйте своей интуиции – у вас неплохо развит внутренний голос.

Политика Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.

Транспорт Проезд в автобусах в Южно-Сахалинске подорожает с 1 января С 1 января в Южно-Сахалинске изменится стоимость проезда в городских автобусах с 20 до 22 рублей, на пригородных маршрутах - с 1,9 до 2,1 рубля за километр пути.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Наука В Японии создали роботизированный комплекс для поиска морских мин Японская корпорация разработала роботизированный комплекс, состоящий из двух роботов, способных в автоматическом режиме вести поиск морских мин и передавать информацию о них на корабль-носитель.

Энергетика Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.

Политика МИД Китая назвал «эгоизмом» политику США на Ближнем Востоке Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун заявил, что эгоистичная и односторонняя политика США является одним из ключевых факторов нестабильности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Селена Гомес повторила татуировку Джастина Бибера Селена Гомес обратилась к одному из лучших мастеров в США, чтобы сделать себе такую же татуировку, как у бывшего бойфренда.