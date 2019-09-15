Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы команды выйти из группы в Лиге чемпионов. Семак рассказал «Российской газете», что его команда не является фаворитом квартета, но и аутсайдером ее нельзя назвать. Он считает, что расклад сил в группе G соизмерим.

Семак рассказал о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов

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