Лига чемпионов
МР7.руСемак рассказал о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы команды выйти из группы в Лиге чемпионов. Семак рассказал «Российской газете», что его команда не является фаворитом квартета, но и аутсайдером ее нельзя назвать. Он считает, что расклад сил в группе G соизмерим.
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