Лига чемпионов
МР7.руСемак рассказал о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы команды выйти из группы в Лиге чемпионов. Семак рассказал «Российской газете», что его команда не является фаворитом квартета, но и аутсайдером ее нельзя назвать. Он считает, что расклад сил в группе G соизмерим.
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с чего всё началось
Есть при этом в России команда, где вас точно нельзя представить - московский "Спартак". Сергей Семак: Это не враги, это соперники. Так сложилось традиционно, что и для ЦСКА это очень серьезный раздражитель, и для "Зенита".Российская газетавчера в 10:04
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