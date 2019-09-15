Есть при этом в России команда, где вас точно нельзя представить - московский "Спартак". Сергей Семак: Это не враги, это соперники. Так сложилось традиционно, что и для ЦСКА это очень серьезный раздражитель, и для "Зенита".

с чего всё началось

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы команды выйти из группы в Лиге чемпионов. Семак рассказал «Российской газете», что его команда не является фаворитом квартета, но и аутсайдером ее нельзя назвать. Он считает, что расклад сил в группе G соизмерим.

Семак рассказал о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов

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