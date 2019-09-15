Лига чемпионов
Телеканал Санкт-ПетербургСемак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов
Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.
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Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело вчера в 08:36
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:45
Политика
В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском вчера в 11:50
Космос
Черные дыры могут скрывать «чистую темную энергию»
OAnews вчера в 01:56
Футбол
«Барселона» на своем поле разгромила «Валенсию»
Советский спорт 14 сентября в 17:11
Культура
Джеки Чан извинился перед фанатами, что не смог приехать в Москву
Аргументы и Факты 00:15
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк сообщил о запрете комментировать ее состояние
Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии относительно состояния здоровья российской актрисы.
Невские Новости вчера в 13:21
Общество
Вступили в силу новые правила пользования электронными кошельками
"Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег в целом и негативно скажутся на доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов", - заявили в пресс-службе сервиса.
Газета.Ru вчера в 10:13
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Армия и оружие
Экспедиционный корабль ВМС США вошел в Черное море
Экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря.
Российская газета вчера в 01:28
Политика
В России не отменят восьмичасовой рабочий день
Депутаты заявили, что в рамках отмены нормативных правовых актов Советского Союза не планируется отмена восьмичасовой рабочей смены.
Деловое.ТВ 13 сентября в 02:34
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия вчера в 21:44
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 13 сентября в 07:35
Армия и оружие
Тегеран пригрозил Вашингтону ракетным ударом по базам США
iReactor вчера в 18:42
Политика
Сергей Чемезов – РБК: «Закрыть полностью страну технически невозможно»
Владимир Путин говорил: кто завладеет искусственным интеллектом, тот станет властелином мира.
РБК вчера в 17:02
Экономика
Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).
РБК вчера в 23:30
Армия и оружие
В Сирии международная коалиция готовится «охотиться» на исламистов
Красная весна 14 сентября в 05:34
Экономика
Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 13 сентября в 07:58
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Авто
Cadillac показал обновленный седан CT4
Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Армия и оружие
На Донбассе неизвестный снайпер ликвидировал старших офицеров элитных подразделений ВСУ
По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.
Rusvesna.su 14 сентября в 16:39
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Авто
Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы
Цифры, в самом деле, впечатляют: в августе продажи китайского кроссовера Haval взлетели на 458%, а за первое полугодие — на 250%.
Коммерсантъ FM вчера в 09:40
Футбол
Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя
Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.
Газета.Ru вчера в 10:43
Политика
Украина отказалась от выполнения Минских соглашений, считает Пушков
Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе в предоставлении полной амнистии участникам гражданской войны в стране является отказом выполнять Минские соглашения.
Народные новости 14 сентября в 17:52
Гаджеты
64-ядерный AMD Epyc 7742 — первый в мире процессор, позволяющий кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени
Как сообщили в компании Beamr Imaging, разрабатывающей ПО для обработки видео, Epyc 7742 стал первым в мире процессором, позволяющим кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени.
iXBT.com вчера в 15:44
Общество
Названа самая высокооплачиваемая профессия в России
В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru вчера в 14:14
Общество
Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на «Авито»
Услуга "друга на час" становится все более популярной среди россиян, при этом ее стоимость за год снизилась, рассказали РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
РИА Новости вчера в 20:53