Лига чемпионов
МР7.руСемак рассказал о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы команды выйти из группы в Лиге чемпионов. Семак рассказал «Российской газете», что его команда не является фаворитом квартета, но и аутсайдером ее нельзя назвать. Он считает, что расклад сил в группе G соизмерим.
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Общество
Названы сроки возвращения бабьего лета в Москву
Lenta.ru 05:03
Происшествия
Вынесен приговор по первому делу о беспорядках в сквере Екатеринбурга
Как писал News.ru ранее, рассмотрение дела Станислава Мельниченко, которого обвиняют в оскорблении пресс-секретаря УМВД Евгения Крюкова во время протестов в сквере Екатеринбурга, проходило в Верх-Исетском мировом суде.
News.ru 02:36
Политика
Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее
Журналистка попросила бизнесмена прокомментировать июньское высказывание президента Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.
Forbes вчера в 10:20
Наука
Ученые раскрыли механизм развития смертельной стадии рака
Открытие помогло ученым спрогнозировать, по каким путям будут мигрировать клетки, и составить карты их движения, пишет Лента.ру.
Кубанские новости 02:20
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Общество
Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных
Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
ТАСС 04:59
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48
Шоу-бизнес
На телевидении показали детей Собчак и Богомолова
Сотрудники передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ и физиогномист Алексей Крутилин смоделировали внешность детей Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Lenta.ru 05:29
Музыка
На Шнурова написали заявление в полицию за мат на концерте
На лидера группы «Ленинград» хотят возбудить административное дело за мат на концерте.
ФедералПресс 04:24
Энергетика
Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты
Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам о восстановлении отгрузки сырья после недавних атак на ее нефтяные объекты, рассказало Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости 04:44
Интернет
Google Chrome обновил функцию глобального управления медиа
Как сообщает ресурс 3dnews.ru, судя по релизу данная функция появится в Chrome 79, какие еще будут дополнения - пока не сообщается, специалисты предполагают улучшения конфиденциальности и безопасности, а так же увеличение комфорта в использование браузера.
ГЛАС.RU 05:24
Армия и оружие
Министр обороны Загороднюк проверил, как украинские силовики соблюдают перемирие
Украина.ру 05:57
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В 1977 был удостоен звания Заслуженный артист РСФСР, а через 12 лет получил звание Народный артист РСФСР.
Piter.tv 05:32
Происшествия
На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.
РИА Новости 02:28
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
News.ru 14 сентября в 19:01
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный в мире материал
Инженеры из Массачусетского технологического института изготовили из алюминия и углеродных нанотрубок новый материал, который чернее любых подобных материалов в 10 раз.
МедиаПоток 13 сентября в 11:31
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Армия и оружие
National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне
Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.
Известия 03:50
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Армия и оружие
Атомная субмарина ТОФ «Омск» поразила крылатой ракетой судно-мишень
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Омск» в ходе маневров в Тихом океане произвел успешный выстрел крылатой ракетой по мишени, имитировавшей вражеское судно, рассказал прессе глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.
Политика Сегодня вчера в 20:25
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Политика
США задумались о военном ответе на атаку по саудовским НПЗ
Представители администрации США обсуждали «серьезный военный ответ» на атаку в отношении саудовских НПЗ, однако в Пентагоне, по данным WP, призвали к сдержанности, пишет «Экономика сегодня».
Взгляд.ру 03:28
Происшествия
Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе
В Уфе уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы.
Аргументы и Факты - Уфа 06:02
Общество
Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора
Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Гаджеты
Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой
На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
The GEEK 13 сентября в 05:41
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска
Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов погиб в результате пожара в Красноярске, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
RT на русском 05:19
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.
РБК вчера в 10:52