Лига чемпионов

Neva.TodayNeva.TodayСемак рассказал о своих ожиданиях от матча с Лейпцигом

Матч состоится завтра в 19:55 по московскому времени. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поведал болельщикам, чего он ждет от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где сине-бело-голубые встретятся с немецким "Лейпцигом".
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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