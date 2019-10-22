Матч состоится завтра в 19:55 по московскому времени. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поведал болельщикам, чего он ждет от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где сине-бело-голубые встретятся с немецким "Лейпцигом".

Семак рассказал о своих ожиданиях от матча с Лейпцигом

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