Лига чемпионов
Neva.TodayСемак рассказал о своих ожиданиях от матча с Лейпцигом
Матч состоится завтра в 19:55 по московскому времени. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поведал болельщикам, чего он ждет от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где сине-бело-голубые встретятся с немецким "Лейпцигом".
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Сергей Семак: «В матче с „Лейпцигом“ выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее»
Sportbox.RUвчера в 13:26
Семак: «В матче „Лейпциг“ — „Зенит“ выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее»
Sport24.ruвчера в 12:46
Сергей Семак: Матч с «Ростовом» для нас не был идеальным, а серия «Лейпцига» может закончиться в любой момент
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Советский спортвчера в 13:23
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