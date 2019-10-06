Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме аргентинского защитника Эммануэля Мамманы. Его пришлось заменить во время воскресного матча против «Урала». Матч между «Зенитом» и «Уралом» проходил в рамках очередного тура Российской Премьер-Лиги.

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Происшествия Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.

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Футбол Джикия получил две жёлтые карточки подряд в матче с «Краснодаром» Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия был удалён в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Первое предупреждение Джикия получил на 92-й минуте, грубо сфолив на игроке «Краснодара» Дмитрии Скопинцеве.

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