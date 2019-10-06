РПЛ

Мойка78Мойка78Семак рассказал о травме Мамманы

Урал — Зенит
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
3′
Бранислав Иванович
14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
55′
Олег Шатов
58′
63′
Сердар Азмун
65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
89′
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме аргентинского защитника Эммануэля Мамманы. Его пришлось заменить во время воскресного матча против «Урала». Матч между «Зенитом» и «Уралом» проходил в рамках очередного тура Российской Премьер-Лиги.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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