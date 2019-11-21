Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином». По словам Семака, из тех, кто есть в обойме только у Шатова есть повреждение. Другие игроки готовы сыграть в матче, хотя и находятся в разной степени готовности.

Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»

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