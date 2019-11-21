Футбол
Нева СпортСемак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином». По словам Семака, из тех, кто есть в обойме только у Шатова есть повреждение. Другие игроки готовы сыграть в матче, хотя и находятся в разной степени готовности.
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Семак: «С „Рубином“ „Зенит“ ждет сложный матч, но мы находимся в боевой готовности»
Sport24.ruвчера в 05:41
Сергей Семак перед игрой с «Рубином» назвал травмированных игроков «Зенита»
Петербургский дневниквчера в 05:32
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