Футбол
Нева СпортСемак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином». По словам Семака, из тех, кто есть в обойме только у Шатова есть повреждение. Другие игроки готовы сыграть в матче, хотя и находятся в разной степени готовности.
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Сергей Семак перед игрой с «Рубином» назвал травмированных игроков «Зенита»
Петербургский дневник05:32
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